RT в Telegram
Подпишись

В ХАМАС заявили, что любое соглашение по Газе должно привести к прекращению огня

Короткая ссылка
Любое соглашение об обмене пленными с Израилем должно включать полное прекращение огня.
В ХАМАС заявили, что любое соглашение по Газе должно привести к прекращению огня
  • AP

Об этом рассказал член политбюро ХАМАС Бассем Наим.

«Важно, чтобы любое соглашение привело к полному и всеобъемлющему прекращению огня, выводу всех войск из сектора Газа», — цитирует его РИА Новости.

Наим также отметил важность открытия контрольно-пропускных пунктов и ввоза в Газу необходимого продовольствия.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что на переговорах по установлению паузы в боях в секторе Газа и освобождению удерживаемых заложников есть прогресс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить