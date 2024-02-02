В ХАМАС заявили, что любое соглашение по Газе должно привести к прекращению огня

Любое соглашение об обмене пленными с Израилем должно включать полное прекращение огня.

Об этом рассказал член политбюро ХАМАС Бассем Наим.

«Важно, чтобы любое соглашение привело к полному и всеобъемлющему прекращению огня, выводу всех войск из сектора Газа», — цитирует его РИА Новости.

Наим также отметил важность открытия контрольно-пропускных пунктов и ввоза в Газу необходимого продовольствия.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что на переговорах по установлению паузы в боях в секторе Газа и освобождению удерживаемых заложников есть прогресс.