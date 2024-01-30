В Белом доме заявили о прогрессе на переговорах по освобождению заложников ХАМАС

На переговорах по установлению паузы в боях в секторе Газа и освобождению удерживаемых заложников есть прогресс.

Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он рассказал, что глава ЦРУ США Уильям Бёрнс и координатор СНБ по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгурк участвуют в «продуктивных дискуссиях» по этому вопросу.

«Они были конструктивными, и мы уверены, что добиваемся прогресса в попытке достичь длительной паузы для освобождения заложников», — цитирует Кирби ТАСС.

Ранее глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания заявил о получении предложения по перемирию в секторе Газа.