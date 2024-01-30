В Белом доме заявили о прогрессе на переговорах по освобождению заложников ХАМАС
- AP
Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Он рассказал, что глава ЦРУ США Уильям Бёрнс и координатор СНБ по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгурк участвуют в «продуктивных дискуссиях» по этому вопросу.
«Они были конструктивными, и мы уверены, что добиваемся прогресса в попытке достичь длительной паузы для освобождения заложников», — цитирует Кирби ТАСС.
Ранее глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания заявил о получении предложения по перемирию в секторе Газа.