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В Белом доме заявили о прогрессе на переговорах по освобождению заложников ХАМАС

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На переговорах по установлению паузы в боях в секторе Газа и освобождению удерживаемых заложников есть прогресс.
В Белом доме заявили о прогрессе на переговорах по освобождению заложников ХАМАС
  • AP

Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он рассказал, что глава ЦРУ США Уильям Бёрнс и координатор СНБ по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгурк участвуют в «продуктивных дискуссиях» по этому вопросу.

«Они были конструктивными, и мы уверены, что добиваемся прогресса в попытке достичь длительной паузы для освобождения заложников», — цитирует Кирби ТАСС.

Ранее глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания заявил о получении предложения по перемирию в секторе Газа.

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