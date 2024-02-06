Генпрокуратура ФРГ сообщила о продолжении расследования по «Северным потокам»

Генеральная прокуратура Германии заявила, что продолжает проводить расследование по факту взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Соответствующую информацию РБК предоставили в надзорном органе ФРГ.

«Наше расследование продолжается», — отметили в германской Генпрокуратуре.

Также в ведомстве отказались предоставлять какие-либо дополнительные данные по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что прокуратура Швеции планирует объявить о прекращении расследования инцидентов со взрывами на «Северных потоках».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что взрыв на «Северных потоках» нельзя оставить без определения причастных, так как это диверсия против критически важной международной инфраструктуры.