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Генпрокуратура ФРГ сообщила о продолжении расследования по «Северным потокам»

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Генеральная прокуратура Германии заявила, что продолжает проводить расследование по факту взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».
Генпрокуратура ФРГ сообщила о продолжении расследования по «Северным потокам»
  • РИА Новости

Соответствующую информацию РБК предоставили в надзорном органе ФРГ.

«Наше расследование продолжается», — отметили в германской Генпрокуратуре.

Также в ведомстве отказались предоставлять какие-либо дополнительные данные по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что прокуратура Швеции планирует объявить о прекращении расследования инцидентов со взрывами на «Северных потоках».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что взрыв на «Северных потоках» нельзя оставить без определения причастных, так как это диверсия против критически важной международной инфраструктуры.

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