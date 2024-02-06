Генпрокуратура ФРГ сообщила о продолжении расследования по «Северным потокам»
- РИА Новости
Соответствующую информацию РБК предоставили в надзорном органе ФРГ.
«Наше расследование продолжается», — отметили в германской Генпрокуратуре.
Также в ведомстве отказались предоставлять какие-либо дополнительные данные по этому вопросу.
Ранее сообщалось, что прокуратура Швеции планирует объявить о прекращении расследования инцидентов со взрывами на «Северных потоках».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что взрыв на «Северных потоках» нельзя оставить без определения причастных, так как это диверсия против критически важной международной инфраструктуры.