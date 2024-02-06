Япония желает возобновить консультации с Россией о промысле около Курил
- РИА Новости
Об этом она заявила на пресс-конференции в Токио.
«На различных уровнях мы ведём координацию с властями России на тему консультаций, однако пока не получили положительного ответа», — цитирует её ТАСС.
Она добавила, что Япония продолжит решительно призывать российскую сторону к обеспечению скорейшего возобновления промысла.
Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что России «наплевать на чувства японского народа» по Курилам.