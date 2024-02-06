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Япония желает возобновить консультации с Россией о промысле около Курил

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Японский министр иностранных дел Ёко Камикава заявила о желании Японии возобновить консультации с Россией о рыбном промысле в российских территориальных водах.
Япония желает возобновить консультации с Россией о промысле около Курил
  • РИА Новости

Об этом она заявила на пресс-конференции в Токио.

«На различных уровнях мы ведём координацию с властями России на тему консультаций, однако пока не получили положительного ответа», — цитирует её ТАСС.

Она добавила, что Япония продолжит решительно призывать российскую сторону к обеспечению скорейшего возобновления промысла.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что России «наплевать на чувства японского народа» по Курилам.

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