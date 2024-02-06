FT: компания Huawei замедлила производство смартфонов ради чипов для ИИ
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По данным издания, причина такого решения связана с тем, что Huawei использует одно предприятие для производства собственных чипов Ascend AI и чипов Kirin для своих смартфонов.
Отмечается, что Китай и Соединённые Штаты в настоящий момент ведут глобальную гонку за функциональностью ИИ.
Это привело к тому, что производство смартфонов для Китая отошло на второй план.
Ранее «Росконгресс» опубликовал доклад «Война за чипы 2.0: новый этап в противостоянии КНР и США», согласно которому китайские компании сегодня активно наращивают производство так называемых зрелых чипов по более старым технологиям, провоцируя агрессивную ценовую войну на этом рынке.