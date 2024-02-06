FT: компания Huawei замедлила производство смартфонов ради чипов для ИИ

Китайская корпорация Huawei замедлила производство смартфонов Mate 60 на фоне растущего спроса на чипы для искусственного интеллекта (ИИ), пишет газета Financial Times.

По данным издания, причина такого решения связана с тем, что Huawei использует одно предприятие для производства собственных чипов Ascend AI и чипов Kirin для своих смартфонов.

Отмечается, что Китай и Соединённые Штаты в настоящий момент ведут глобальную гонку за функциональностью ИИ.

Это привело к тому, что производство смартфонов для Китая отошло на второй план.

Ранее «Росконгресс» опубликовал доклад «Война за чипы 2.0: новый этап в противостоянии КНР и США», согласно которому китайские компании сегодня активно наращивают производство так называемых зрелых чипов по более старым технологиям, провоцируя агрессивную ценовую войну на этом рынке.