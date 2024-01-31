«Росконгресс»: агрессивная война на мировом рынке «зрелых» чипов неизбежна
Об этом пишет РИА Новости.
При этом отмечается, что такие меры Китай предпринимает, в то время как санкции США ограничили его доступ к самым передовым технологиям в сфере производства полупроводников.
«Учитывая амбициозные планы по вводу в строй новых производственных линий в Китае, агрессивная ценовая война неизбежна», — говорится в докладе.
В мае в Bloomberg заявили, что США не cмирятся с запретом в Китае полупроводников Micron.
Также в КНР назвали обречённой на провал стратегию администрации США в отношении Китая.