«Росконгресс»: агрессивная война на мировом рынке «зрелых» чипов неизбежна

«Росконгресс» опубликовал доклад «Война за чипы 2.0: новый этап в противостоянии КНР и США», согласно которому китайские компании сегодня активно наращивают производство так называемых зрелых чипов по более старым технологиям, провоцируя агрессивную ценовую войну на этом рынке.

Об этом пишет РИА Новости.

При этом отмечается, что такие меры Китай предпринимает, в то время как санкции США ограничили его доступ к самым передовым технологиям в сфере производства полупроводников.

«Учитывая амбициозные планы по вводу в строй новых производственных линий в Китае, агрессивная ценовая война неизбежна», — говорится в докладе.

В мае в Bloomberg заявили, что США не cмирятся с запретом в Китае полупроводников Micron.

Также в КНР назвали обречённой на провал стратегию администрации США в отношении Китая.