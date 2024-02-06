В США заявили, что намерены производить до 80 тысяч снарядов ежемесячно

Помощник министра армии Соединённых Штатов по вопросам закупок и оснащения Дуглас Буш заявил, что в стране намерены производить 70—80 тыс. артиллерийских снарядов каждый месяц к концу текущего года.

Об этом Буш сказал в ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

«Мы уже находимся на пути к тому, чтобы производить около 70—80 тыс. снарядов в месяц к концу этого календарного года», — цитирует его РИА Новости.

По словам Буша, такие показатели позволят Вашингтону оказывать Киеву более полноценную помощь, а также пополнить собственные запасы боеприпасов и запасы союзников.

Кроме того, отметил он, США наращивают производство противотанковых ракет Javelin, управляемых ракет GMLRS, а также зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Ранее газета The New York Times писала, что ВСУ из-за нехватки людей и боеприпасов «отдали инициативу» российским силам.