RT в Telegram
Подпишись

В США заявили, что намерены производить до 80 тысяч снарядов ежемесячно

Короткая ссылка
Помощник министра армии Соединённых Штатов по вопросам закупок и оснащения Дуглас Буш заявил, что в стране намерены производить 70—80 тыс. артиллерийских снарядов каждый месяц к концу текущего года.
В США заявили, что намерены производить до 80 тысяч снарядов ежемесячно
  • AP
  • © SOPA Images

Об этом Буш сказал в ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

«Мы уже находимся на пути к тому, чтобы производить около 70—80 тыс. снарядов в месяц к концу этого календарного года», — цитирует его РИА Новости.

По словам Буша, такие показатели позволят Вашингтону оказывать Киеву более полноценную помощь, а также пополнить собственные запасы боеприпасов и запасы союзников.

Кроме того, отметил он, США наращивают производство противотанковых ракет Javelin, управляемых ракет GMLRS, а также зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Ранее газета The New York Times писала, что ВСУ из-за нехватки людей и боеприпасов «отдали инициативу» российским силам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить