В США заявили, что намерены производить до 80 тысяч снарядов ежемесячно
- AP
- © SOPA Images
Об этом Буш сказал в ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.
«Мы уже находимся на пути к тому, чтобы производить около 70—80 тыс. снарядов в месяц к концу этого календарного года», — цитирует его РИА Новости.
По словам Буша, такие показатели позволят Вашингтону оказывать Киеву более полноценную помощь, а также пополнить собственные запасы боеприпасов и запасы союзников.
Кроме того, отметил он, США наращивают производство противотанковых ракет Javelin, управляемых ракет GMLRS, а также зенитно-ракетных комплексов Patriot.
Ранее газета The New York Times писала, что ВСУ из-за нехватки людей и боеприпасов «отдали инициативу» российским силам.