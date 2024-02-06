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Сунак: Британия была бы готова отразить возможное нападение со стороны России

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Глава правительства Соединённого Королевства Риши Сунак заявил в интервью телеведущему Пирсу Моргану на телеканале TalkTV, что Великобритания была бы готова отразить нападение со стороны России, если бы Москва решила его совершить.

«Да. Гарантировать нашу общую безопасность — моя работа», — сказал он.

При этом Сунак отметил, что Великобритания находится на втором месте в НАТО по объёмам оборонных расходов.

Кроме того, по данным РИА Новости, Сунак заявил, что Лондон увеличивает ассигнования на оборону, так как ситуация в мире становится «всё более неспокойной».

Ранее в посольстве России в Лондоне, комментируя подписание британо-украинского соглашения, заявили, что Киеву не оставляют шансов выйти из конфликта переговорным путём.

Также канцлер Германии Олаф Шольц и Сунак провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили дальнейшую поддержку Украины.

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