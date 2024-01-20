Канцлер ФРГ Шольц и премьер Британии Сунак обсудили поддержку Украины
- AP
Об этом рассказал официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.
«Они обменялись мнениями о ситуации на Украине», — цитирует его РИА Новости.
По словам Хебештрайта, Шольц и Сунак отметили необходимость для Киева получать и дальше существенную и постоянную поддержку.
Ранее сообщалось, что Великобритания в рамках договора о сотрудничестве в сфере безопасности обязалась на протяжении десяти лет поддерживать Украину.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров не увидел в соглашении Украины и Великобритании в области безопасности юридически обязывающих положений.