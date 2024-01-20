Канцлер ФРГ Шольц и премьер Британии Сунак обсудили поддержку Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Риши Сунак провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили дальнейшую поддержку Украины.

Об этом рассказал официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.

«Они обменялись мнениями о ситуации на Украине», — цитирует его РИА Новости.

По словам Хебештрайта, Шольц и Сунак отметили необходимость для Киева получать и дальше существенную и постоянную поддержку.

Ранее сообщалось, что Великобритания в рамках договора о сотрудничестве в сфере безопасности обязалась на протяжении десяти лет поддерживать Украину.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не увидел в соглашении Украины и Великобритании в области безопасности юридически обязывающих положений.