Лавров не нашёл в соглашении Украины и Британии юридически обязывающих положений
- AP
- © Efrem Lukatsky
Об этом глава российского внешнеполитического ведомства сказал в ходе пресс-конференции по итогам прошлого года.
По его словам, он слышал о содержании документа, согласованного Владимиром Зеленским и британским премьером Риши Сунаком.
«Я не увидел в анализе этого документа каких-либо обязывающих положений, если только таковым не считать обязательство Украины в случае, если кто-то нападёт на Великобританию, обеспечить защиту этих островов», — заявил Лавров.
Он назвал такое обязательство «достаточно анекдотичным».
Ранее сообщалось, что Великобритания в рамках договора о сотрудничестве в сфере безопасности обязалась на протяжении десяти лет поддерживать Украину.
Лондон вместе с этим не включил в договор с Киевом положение о прямом участии в конфликте.