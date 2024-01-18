Лавров не нашёл в соглашении Украины и Британии юридически обязывающих положений

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не увидел в соглашении Украины и Великобритании в области безопасности юридически обязывающих положений.

Об этом глава российского внешнеполитического ведомства сказал в ходе пресс-конференции по итогам прошлого года.

По его словам, он слышал о содержании документа, согласованного Владимиром Зеленским и британским премьером Риши Сунаком.

«Я не увидел в анализе этого документа каких-либо обязывающих положений, если только таковым не считать обязательство Украины в случае, если кто-то нападёт на Великобританию, обеспечить защиту этих островов», — заявил Лавров.

Он назвал такое обязательство «достаточно анекдотичным».

Ранее сообщалось, что Великобритания в рамках договора о сотрудничестве в сфере безопасности обязалась на протяжении десяти лет поддерживать Украину.

Лондон вместе с этим не включил в договор с Киевом положение о прямом участии в конфликте.