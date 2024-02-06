Небензя: действия англосаксов на Ближнем Востоке угрожают миру и безопасности

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил на заседании СБ ООН, что действия англосаксов на Ближнем Востоке представляют прямую угрозу международному миру и безопасности.

Соответствующая онлайн-трансляция велась в Telegram-канале Постпредства России при ООН.

Небензя отметил, что данные действия подрывают миропорядок, опирающийся на верховенство универсального международного права и центральную роль Объединённых Наций.

Кроме того, постпред подчеркнул, что удары США по САР и Ираку рассчитаны на дальнейшее разжигание конфликта.

Также, по его словам, США пытаются втянуть в конфликт крупнейшие страны Ближнего Востока.