Небензя: США пытаются втянуть в конфликт крупнейшие страны Ближнего Востока

Соединённые Штаты целенаправленно стремятся втянуть в конфликт крупнейшие страны Ближнего Востока.

Об этом заявил постпредставитель России при ООН Василий Небензя.

«Практически без пауз атакуя в последнее время объекты, как утверждается, проиранских группировок в Ираке и Сирии, Соединённые Штаты пытаются целенаправленно втянуть в общерегиональный конфликт крупнейшие страны Ближнего Востока», — сказал он.

Также Небензя подчеркнул, что удары США по САР и Ираку рассчитаны на дальнейшее разжигание конфликта.

Ранее в МИД Турции заявили, что США играют с огнём, нанося удары по Йемену.