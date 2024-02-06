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Небензя: США пытаются втянуть в конфликт крупнейшие страны Ближнего Востока

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Соединённые Штаты целенаправленно стремятся втянуть в конфликт крупнейшие страны Ближнего Востока.

Об этом заявил постпредставитель России при ООН Василий Небензя.

«Практически без пауз атакуя в последнее время объекты, как утверждается, проиранских группировок в Ираке и Сирии, Соединённые Штаты пытаются целенаправленно втянуть в общерегиональный конфликт крупнейшие страны Ближнего Востока», — сказал он.

Также Небензя подчеркнул, что удары США по САР и Ираку рассчитаны на дальнейшее разжигание конфликта.

Ранее в МИД Турции заявили, что США играют с огнём, нанося удары по Йемену.

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