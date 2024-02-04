МИД Турции: США играют с огнём, нанося удары по Йемену

Соединённые Штаты, нанося удары по Йемену, играют с огнём, который в любой момент может привести к возникновению пожара в Ближневосточном регионе. С заявлением об этом выступил глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан.

В интервью телеканалу A Haber Фидан подчеркнул, что такой пожар не будет поддаваться какому-либо контролю. Он добавил, что Турция находится в постоянном диалоге с региональными партнёрами и США.

«Региональной экспансии следует избегать, ситуация не очень хорошая. Мы можем столкнуться с ещё большей экспансией», — отметил Фидан.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил о намерении страны нанести новые удары на Ближнем Востоке.