МИД Турции: США играют с огнём, нанося удары по Йемену
В интервью телеканалу A Haber Фидан подчеркнул, что такой пожар не будет поддаваться какому-либо контролю. Он добавил, что Турция находится в постоянном диалоге с региональными партнёрами и США.
«Региональной экспансии следует избегать, ситуация не очень хорошая. Мы можем столкнуться с ещё большей экспансией», — отметил Фидан.
Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил о намерении страны нанести новые удары на Ближнем Востоке.