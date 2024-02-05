Boeing отправит самолёты на доработку из-за несоответствия требованиям
Об этом информирует телеканал ABC со ссылкой на главу подразделения компании Boeing Commercial Airplanes Стэна Дила.
По его словам, хотя это состояние не является непосредственной проблемой и все самолёты Boeing 737 могут безопасно эксплуатироваться, придётся провести доработку примерно 50 самолётов.
Ранее глава авиакомпании Emirates Тим Кларк в интервью Financial Times раскритиковал Boeing за стремительное падение качества самолётов.