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Boeing отправит самолёты на доработку из-за несоответствия требованиям

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Примерно 50 самолётов Boeing 737 направят на доработку, поскольку отверстия в фюзеляжах были просверлены не в соответствии с техническими требованиями.

Об этом информирует телеканал ABC со ссылкой на главу подразделения компании Boeing Commercial Airplanes Стэна Дила.

По его словам, хотя это состояние не является непосредственной проблемой и все самолёты Boeing 737 могут безопасно эксплуатироваться, придётся провести доработку примерно 50 самолётов.

Ранее глава авиакомпании Emirates Тим Кларк в интервью Financial Times раскритиковал Boeing за стремительное падение качества самолётов.

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