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Глава Emirates раскритиковал Boeing за стремительное падение качества самолётов

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Глава авиакомпании Emirates Тим Кларк в интервью Financial Times раскритиковал Boeing за стремительное падение качества самолётов.

При этом он отметил, что в настоящее время у Boeing есть «последний шанс» для устранения ошибок.

По его словам, авиакомпания впервые отправит своих инженеров для наблюдения за производственными линиями авиапроизводителя.

«Тот факт, что нам приходится это делать, является свидетельством того, что произошло. В прежние времена это не было бы санкционировано», — сказал глава Emirates.

Ранее управление гражданской авиации США ограничило производство Boeing 737 MAX.

Также в WSJ заявили, что самолёт Boeing с оторвавшейся дверью мог вылететь без болтов.

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