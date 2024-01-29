WSJ: самолёт Boeing с оторвавшейся дверью мог вылететь без болтов

На самолёте Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines, у которого во время полёта открылся люк аварийного выхода, могли отсутствовать необходимые для крепления болты.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что работники завода Boeing могли не вернуть болты на место, когда переустанавливали заглушку двери самолёта.

Ранее в США пассажирский самолёт потерял часть фюзеляжа вместе с иллюминатором во время полёта.

Отмечается, что большая дыра образовалась рядом с пассажирскими сиденьями на высоте около 5 тыс. м.

Борт Alaska Airlines совершал рейс из Портленда в Онтарио.

После этого Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) распорядилось приостановить эксплуатацию некоторых Boeing 737 MAX 9.