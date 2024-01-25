Управление гражданской авиации США ограничило производство Boeing 737 MAX

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) Соединённых Штатов объявило о введении ограничения на производство самолётов Boeing 737 MAX после инцидента с открытием люка у одного из таких самолётов.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Сегодня FAA проинформировало Boeing о том, что оно не будет предоставлять разрешения на расширение производства MAX, включая 737-9 MAX», — говорится в релизе.

Ранее в США пассажирский самолёт потерял часть фюзеляжа вместе с иллюминатором во время полёта.

Отмечается, что большая дыра образовалась рядом с пассажирскими сиденьями на высоте около 5 тыс. м.

Борт Alaska Airlines совершал рейс из Портленда в Онтарио.

После этого Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) распорядилось приостановить эксплуатацию некоторых Boeing 737 MAX 9.

Европейское агентство безопасности полётов (EASA) приняло такое же решение о приостановке эксплуатации таких самолётов.

Boeing приостановил использование самолётов модели 737 MAX на два года после авиакатастроф в Эфиопии в 2018 году и в Индонезии в 2019 году.