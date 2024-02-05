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Дуда: слова о российском статусе Крыма были сказаны в расслабленной беседе

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Польский лидер Анджей Дуда заявил, что сказал об исторической принадлежности Крыма России в расслабленной обстановке.
Дуда: слова о российском статусе Крыма были сказаны в расслабленной беседе
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Polskie Radio.

По его словам, это была не «напряжённая беседа», а интервью в расслабленной обстановке на разные темы, «не обязательно серьёзные».

Дуда также заявил, что Украина должна вернуться к своим «международно признанным границам» и к контролю над её территориями, «то есть также Крымом».

Ранее Дуда в интервью Kanal Zero признался, что не уверен в способности Украины вернуть Крым под свой контроль.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией. В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

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