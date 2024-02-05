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Путин обсудил с президентом ОАЭ атаку ВСУ на Ил-76 в Белгородской области

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Российский лидер Владимир Путин обсудил с президентом Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном атаку ВСУ на самолёта Ил-76 в Белгородской области.
Путин обсудил с президентом ОАЭ атаку ВСУ на Ил-76 в Белгородской области
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Кремле.

«Обсуждены подробности осуществлённой киевским режимом террористической атаки 24 января на российский самолёт Ил-76 с украинскими военнопленными на борту», — говорится в сообщении.

Путин подчеркнул заинтересованность России в проведении международного расследования преступления.

24 января Минобороны России заявило, что ВСУ поразили российский самолёт Ил-76 с пленными украинскими военными над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.

СК России сообщил, что, судя по изъятым фрагментам, ВСУ использовали для поражения самолёта управляемую ракету MIM-104A ЗРК Patriot.

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