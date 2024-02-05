Путин обсудил с президентом ОАЭ атаку ВСУ на Ил-76 в Белгородской области
- РИА Новости
Об этом сообщили в Кремле.
«Обсуждены подробности осуществлённой киевским режимом террористической атаки 24 января на российский самолёт Ил-76 с украинскими военнопленными на борту», — говорится в сообщении.
Путин подчеркнул заинтересованность России в проведении международного расследования преступления.
24 января Минобороны России заявило, что ВСУ поразили российский самолёт Ил-76 с пленными украинскими военными над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.
СК России сообщил, что, судя по изъятым фрагментам, ВСУ использовали для поражения самолёта управляемую ракету MIM-104A ЗРК Patriot.