Путин обсудил с президентом ОАЭ атаку ВСУ на Ил-76 в Белгородской области

Российский лидер Владимир Путин обсудил с президентом Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном атаку ВСУ на самолёта Ил-76 в Белгородской области.

Об этом сообщили в Кремле.

«Обсуждены подробности осуществлённой киевским режимом террористической атаки 24 января на российский самолёт Ил-76 с украинскими военнопленными на борту», — говорится в сообщении.

Путин подчеркнул заинтересованность России в проведении международного расследования преступления.

24 января Минобороны России заявило, что ВСУ поразили российский самолёт Ил-76 с пленными украинскими военными над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.

СК России сообщил, что, судя по изъятым фрагментам, ВСУ использовали для поражения самолёта управляемую ракету MIM-104A ЗРК Patriot.