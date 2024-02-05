Гатилов: Россия отслеживает данные о ядерном оружии США в Великобритании

Россия следит за информацией о якобы планах США по размещению ядерного оружия в Великобритании, заявил российский постпред в ООН в Женеве Геннадий Гатилов в эфире телеканала «Россия 24».

Дипломат предположил, что речь может идти о расконсервации авиабазы с американским ядерным оружием в Великобритании. При этом, по его словам, есть данные и о возможности направить оружие в Прибалтику.

«Всё это создаёт напряжённую обстановку. Мы отслеживаем то, как идёт развитие в этом направлении. Разумеется, если это так, Россия будет вынуждена на это соответствующим образом реагировать», — цитирует его РИА Новости.

26 января британская газета The Telegraph со ссылкой на «документы Пентагона» сообщила, что Соединённые Штаты впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании. По информации издания, боеголовки планируется разместить на авиабазе Королевских ВВС Лейкенхит.

Пентагон после этого отказался подтверждать или опровергать такие планы.

Как напомнили в Москве, Соединённые Штаты уже долгие годы размещают своё ядерное оружие на территории пяти стран — членов НАТО.