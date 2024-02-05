Посольство России в Финляндии просит власти обеспечить безопасность на выборах
- АГН «Москва»
«Посольство обратилось к финским властям с просьбой предусмотреть обеспечение мер повышенной безопасности диппредставительства и избирателей-россиян в период проведения голосования», — сообщили ТАСС в посольстве.
Ранее сообщалось, что безопасность усилят в Британии в день выборов президента России.
Также стало известно, что голосование на выборах президента России в Китае пройдёт в шести городах, включая Пекин.