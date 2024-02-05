Посольство России в Финляндии просит власти обеспечить безопасность на выборах

Посольство России в Финляндии попросило власти обеспечить повышенную безопасность на время проведения выборов президента.

«Посольство обратилось к финским властям с просьбой предусмотреть обеспечение мер повышенной безопасности диппредставительства и избирателей-россиян в период проведения голосования», — сообщили ТАСС в посольстве.

Ранее сообщалось, что безопасность усилят в Британии в день выборов президента России.

Также стало известно, что голосование на выборах президента России в Китае пройдёт в шести городах, включая Пекин.