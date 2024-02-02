Посол: безопасность усилят в Британии в день выборов президента России

Выборы президента России в Великобритании будут проходить в условиях повышенной безопасности. Об этом сообщил посол России в Лондоне Андрей Келин.

Он подчеркнул, что в 2024 году для проведения голосования на выборах президента России будет сформирован лишь один участок — на базе диппредставительства в Лондоне. Келин объяснил это сложной ситуацией с безопасностью в Эдинбурге.

«Там большая украинская диаспора, не очень хорошие взаимоотношения с полицией и местными властями. Поэтому всё будет проходить на базе нашего посольства в Лондоне», — отметил он на кадрах видеоролика, опубликованного в Telegram-канале диппредставительства.

Ранее стало известно, что голосование на выборах президента России в Китае пройдёт в шести городах, включая Пекин.