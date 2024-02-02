RT в Telegram
Подпишись

Посол: безопасность усилят в Британии в день выборов президента России

Короткая ссылка
Выборы президента России в Великобритании будут проходить в условиях повышенной безопасности. Об этом сообщил посол России в Лондоне Андрей Келин.
Посол: безопасность усилят в Британии в день выборов президента России
  • Gettyimages.ru

Он подчеркнул, что в 2024 году для проведения голосования на выборах президента России будет сформирован лишь один участок — на базе диппредставительства в Лондоне. Келин объяснил это сложной ситуацией с безопасностью в Эдинбурге.

«Там большая украинская диаспора, не очень хорошие взаимоотношения с полицией и местными властями. Поэтому всё будет проходить на базе нашего посольства в Лондоне», — отметил он на кадрах видеоролика, опубликованного в Telegram-канале диппредставительства.

Ранее стало известно, что голосование на выборах президента России в Китае пройдёт в шести городах, включая Пекин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить