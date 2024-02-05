Spiegel: ЕС примет новые антироссийские санкции ближе к 24 февраля

Евросоюз примет новый пакет антироссийских санкций ко второй годовщине начала СВО на Украине — ближе к 24 февраля.

«ЕС готовит новый пакет санкций против России... Он предусматривает существенное расширение списка лиц и учреждений, активы которых в ЕС должны быть заморожены», — сообщает Der Spiegel.

Отмечается, что под новые ограничения подпадут более 200 физлиц и компаний.

Ранее в FT заявили, что устойчивость российской экономики к санкциям поразила многих экспертов.

Также в ЕС оценили антироссийскую санкционную политику Брюсселя.