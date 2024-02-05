ТАСС: поставляемое Украине оружие обнаружено у мексиканских картелей и ХАМАС
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур.
«Оружие, поставляемое в ВСУ, уже всплывало у мексиканских картелей и ХАМАС», — передаёт агентство.
Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Израиль обладает информацией о передаче Киевом оружия ХАМАС.
Также в Politico отмечали, что Украина отрицает перетекание западного оружия за пределы страны.
Кроме того, независимый журналист Майк Джонс заявил, что оружие ВСУ на Ближнем Востоке стало катастрофой для Владимира Зеленского.