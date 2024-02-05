Оружие, поставляемое западными странами на Украину, уже было обнаружено у боевиков мексиканских картелей и представителей группировок из стран Ближнего Востока.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур.

«Оружие, поставляемое в ВСУ, уже всплывало у мексиканских картелей и ХАМАС», — передаёт агентство.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Израиль обладает информацией о передаче Киевом оружия ХАМАС.

Также в Politico отмечали, что Украина отрицает перетекание западного оружия за пределы страны.

Кроме того, независимый журналист Майк Джонс заявил, что оружие ВСУ на Ближнем Востоке стало катастрофой для Владимира Зеленского.