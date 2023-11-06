Politico: Украина отрицает перетекание западного оружия за пределы страны
- AP
Об этом он рассказал европейской версии газеты Politico.
«Украина полностью контролирует ситуацию», — сказал Ермак.
Таким образом он отверг сообщения о появлении в секторе Газа оружия, изначально предназначенного для Киева.
Он также назвал подобные сведения «российским фейком».
Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что палестинское движение ХАМАС могло получить оружие США с Украины или из Афганистана для удара по Израилю.