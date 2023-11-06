Politico: Украина отрицает перетекание западного оружия за пределы страны

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что оружие, переданное Западом киевским властям, якобы не утекает за пределы страны.

Об этом он рассказал европейской версии газеты Politico.

«Украина полностью контролирует ситуацию», — сказал Ермак.

Таким образом он отверг сообщения о появлении в секторе Газа оружия, изначально предназначенного для Киева.

Он также назвал подобные сведения «российским фейком».

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что палестинское движение ХАМАС могло получить оружие США с Украины или из Афганистана для удара по Израилю.