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Politico: Украина отрицает перетекание западного оружия за пределы страны

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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что оружие, переданное Западом киевским властям, якобы не утекает за пределы страны.
Politico: Украина отрицает перетекание западного оружия за пределы страны
  • AP

Об этом он рассказал европейской версии газеты Politico.

«Украина полностью контролирует ситуацию», — сказал Ермак.

Таким образом он отверг сообщения о появлении в секторе Газа оружия, изначально предназначенного для Киева.

Он также назвал подобные сведения «российским фейком».

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что палестинское движение ХАМАС могло получить оружие США с Украины или из Афганистана для удара по Израилю.

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