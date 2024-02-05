Посол: ООН не принимала решений о спецтрибунале по Украине в Гааге и не может
Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в Нидерландах и постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин.
Также он заявил, что о нападении России на страны Европы речи быть не может.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев сам посадил себя на скамью подсудимых делом против России в Гааге.
Кроме того, политолог Эльвина Сеитова назвала решение Международного суда ООН, отклонившего большинство претензий Украины к России, большим провалом Киева в Гааге.