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Посол: ООН не принимала решений о спецтрибунале по Украине в Гааге и не может

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ООН не принимала никаких решений о создании спецтрибунала по Украине в Гааге и принять не вправе.

Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в Нидерландах и постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин.

Также он заявил, что о нападении России на страны Европы речи быть не может.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев сам посадил себя на скамью подсудимых делом против России в Гааге.

Кроме того, политолог Эльвина Сеитова назвала решение Международного суда ООН, отклонившего большинство претензий Украины к России, большим провалом Киева в Гааге.

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