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FT: компании Ирана открывали счета в Британии для обхода санкций США

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Иранские компании открывали банковские счета в крупных британских банках Lloyds и Santander UK для обхода санкций, наложенных на страну США.

Об этом пишет газета Financial Times.

Так, по её данным, одной из таких компаний была Petrochemical Commercial Company (PCC), которая находилась под санкциями США с 2018 года.

Отмечается, что PCC использовала фирмы в Великобритании для получения средств от иранских подставных компаний в Китае, скрывая при этом факт владения компаниями с помощью «доверительных соглашений» и номинальных директоров.

В декабре министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян подписали декларацию о противодействии односторонним санкциям.

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