FT: компании Ирана открывали счета в Британии для обхода санкций США
Об этом пишет газета Financial Times.
Так, по её данным, одной из таких компаний была Petrochemical Commercial Company (PCC), которая находилась под санкциями США с 2018 года.
Отмечается, что PCC использовала фирмы в Великобритании для получения средств от иранских подставных компаний в Китае, скрывая при этом факт владения компаниями с помощью «доверительных соглашений» и номинальных директоров.
В декабре министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян подписали декларацию о противодействии односторонним санкциям.