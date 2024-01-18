Орешкин рассказал о развитии платёжной системы между Россией и Ираном

Помощник президента России Максим Орешкин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что Россия и Иран продвинулись в формировании совместной платёжной системы для совершения внешнеэкономических сделок.

«Поэтому здесь работа ведётся активно», — цитирует его сайт kp.ru.

Орешкин также отметил, что сотрудничество с Ираном интересно для России по многим направлениям, включая экономическое. У любой страны можно поучиться чему-то правильному, резюмировал помощник президента.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что товарооборот между Москвой и Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) вырос более чем на 50% с января по сентябрь 2023 года.