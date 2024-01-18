RT в Telegram
Подпишись

Орешкин рассказал о развитии платёжной системы между Россией и Ираном

Короткая ссылка
Помощник президента России Максим Орешкин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что Россия и Иран продвинулись в формировании совместной платёжной системы для совершения внешнеэкономических сделок.
Орешкин рассказал о развитии платёжной системы между Россией и Ираном
  • Gettyimages.ru
  • © chekat

«Поэтому здесь работа ведётся активно», — цитирует его сайт kp.ru.

Орешкин также отметил, что сотрудничество с Ираном интересно для России по многим направлениям, включая экономическое. У любой страны можно поучиться чему-то правильному, резюмировал помощник президента.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что товарооборот между Москвой и Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) вырос более чем на 50% с января по сентябрь 2023 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить