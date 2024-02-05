СNN: США поразили 84 из 85 целей в Ираке и Сирии

США в ходе нанесения ударов по Ираку и Сирии поразили 84 из 85 целей.

Об этом информирует CNN со ссылкой на предварительный анализ Пентагона.

По данным телеканала, 84 цели были «уничтожены или функционально повреждены».

При этом отмечается, что в настоящее время нет никаких признаков того, что в ходе атак были убиты члены КСИР.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединённые Штаты не владеют данными о гибели мирных жителей в результате бомбардировок американскими ВВС территорий Ирака и Сирии.

Также в Белом доме сообщили, что США намерены нанести новые удары на Ближнем Востоке.