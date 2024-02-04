США не знают о гибели гражданских при бомбардировке Ирака и Сирии
- РИА Новости
В эфире телеканала NBC Салливан заявил, что в Белом доме такой информацией не располагают. Он отметил, что какого-либо подтверждения наличия жертв среди гражданских лиц нет, и добавил, что американские военные «изучают этот вопрос».
«Те цели, которые мы поразили, были абсолютно законными с той точки зрения, что там находились оружие и персонал, атаковавший американские войска», — заверил он.
Также в ходе интервью Салливан заявил, что США намерены нанести дополнительные удары на Ближнем Востоке.