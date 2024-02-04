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США не знают о гибели гражданских при бомбардировке Ирака и Сирии

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Соединённые Штаты не владеют данными о гибели мирных жителей в результате бомбардировок американскими ВВС территорий Ирака и Сирии. С заявлением об этом выступил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
США не знают о гибели гражданских при бомбардировке Ирака и Сирии
  • РИА Новости

В эфире телеканала NBC Салливан заявил, что в Белом доме такой информацией не располагают. Он отметил, что какого-либо подтверждения наличия жертв среди гражданских лиц нет, и добавил, что американские военные «изучают этот вопрос».

«Те цели, которые мы поразили, были абсолютно законными с той точки зрения, что там находились оружие и персонал, атаковавший американские войска», — заверил он.

Также в ходе интервью Салливан заявил, что США намерены нанести дополнительные удары на Ближнем Востоке.

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