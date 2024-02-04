МИД Турции: Анкара поставит Каиру свои беспилотники

Турция поставит Египту беспилотные летательные аппараты в рамках нормализации двусторонних отношений.

Об этом сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу A Haber.

Он отметил, что двусторонние отношения Турции и Египта важны с точки зрения региональной безопасности и торговли.

«У нас также есть соглашение о предоставлении Турцией беспилотных летательных аппаратов и других технологий», — сообщил он.

Ранее Фидан заявил, что Турция рассчитывает обсудить газовый вопрос, проект АЭС «Аккую», Сирию и ситуацию в Газе в ходе визита президента России Владимира Путина в страну.

Также Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган могут обсудить новый способ доставки зерна на мировые рынки через Чёрное море.