RT в Telegram
Подпишись

МИД Турции: Анкара поставит Каиру свои беспилотники

Короткая ссылка
Турция поставит Египту беспилотные летательные аппараты в рамках нормализации двусторонних отношений.

Об этом сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу A Haber.

Он отметил, что двусторонние отношения Турции и Египта важны с точки зрения региональной безопасности и торговли.

«У нас также есть соглашение о предоставлении Турцией беспилотных летательных аппаратов и других технологий», — сообщил он.

Ранее Фидан заявил, что Турция рассчитывает обсудить газовый вопрос, проект АЭС «Аккую», Сирию и ситуацию в Газе в ходе визита президента России Владимира Путина в страну.

Также Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган могут обсудить новый способ доставки зерна на мировые рынки через Чёрное море.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить