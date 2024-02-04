RT в Telegram
Подпишись

МИД Турции: Анкара намерена обсудить в ходе визита Путина ситуацию в Сирии, Газе

Короткая ссылка
Турция рассчитывает обсудить газовый вопрос, проект АЭС «Аккую», Сирию и ситуацию в Газе в ходе визита президента России Владимира Путина в страну.
МИД Турции: Анкара намерена обсудить в ходе визита Путина ситуацию в Сирии, Газе
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан.

«Во главе угла будет газовый вопрос, наше сотрудничество в энергетической области. Конечно же, строительство АЭС «Аккую» — большой двусторонний проект», — заявил Фидан в интервью телеканалу A Haber.

Он отметил, что стороны также обсудят сирийский вопрос и ситуацию в Газе.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ситуация на Украине станет одной из тем встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить