МИД Турции: Анкара намерена обсудить в ходе визита Путина ситуацию в Сирии, Газе
- РИА Новости
Об этом сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан.
«Во главе угла будет газовый вопрос, наше сотрудничество в энергетической области. Конечно же, строительство АЭС «Аккую» — большой двусторонний проект», — заявил Фидан в интервью телеканалу A Haber.
Он отметил, что стороны также обсудят сирийский вопрос и ситуацию в Газе.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ситуация на Украине станет одной из тем встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.