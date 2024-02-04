МИД Турции: Анкара намерена обсудить в ходе визита Путина ситуацию в Сирии, Газе

Турция рассчитывает обсудить газовый вопрос, проект АЭС «Аккую», Сирию и ситуацию в Газе в ходе визита президента России Владимира Путина в страну.

Об этом сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан.

«Во главе угла будет газовый вопрос, наше сотрудничество в энергетической области. Конечно же, строительство АЭС «Аккую» — большой двусторонний проект», — заявил Фидан в интервью телеканалу A Haber.

Он отметил, что стороны также обсудят сирийский вопрос и ситуацию в Газе.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ситуация на Украине станет одной из тем встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.