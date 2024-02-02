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Песков: Путин и Эрдоган обсудят ситуацию на Украине в ходе встречи в Турции

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Ситуация на Украине станет одной из тем встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Такую информацию предоставил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков: Путин и Эрдоган обсудят ситуацию на Украине в ходе встречи в Турции
  • РИА Новости

В ходе общения с журналистами Песков отметил, что на встрече Путина и Эрдогана будут обсуждаться региональные проблемы. Песков уточнил, что этот вопрос поднимается всегда.

«Ну и, конечно же, Украина», — приводит его слова РИА Новости.

Песков добавил, что каждая встреча президентов России и Турции очень насыщенна в плане повестки дня. Речь, по его словам идёт о вопросах двусторонних отношений, а также российско-турецкого торгово-экономического сотрудничества.

Говоря о дате визита Путина в Турцию, Песков заявил, что она будет объявлена своевременно. При этом 29 января помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков подтвердил, что встреча запланирована на февраль.

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