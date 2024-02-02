Песков: Путин и Эрдоган обсудят ситуацию на Украине в ходе встречи в Турции
- РИА Новости
В ходе общения с журналистами Песков отметил, что на встрече Путина и Эрдогана будут обсуждаться региональные проблемы. Песков уточнил, что этот вопрос поднимается всегда.
«Ну и, конечно же, Украина», — приводит его слова РИА Новости.
Песков добавил, что каждая встреча президентов России и Турции очень насыщенна в плане повестки дня. Речь, по его словам идёт о вопросах двусторонних отношений, а также российско-турецкого торгово-экономического сотрудничества.
Говоря о дате визита Путина в Турцию, Песков заявил, что она будет объявлена своевременно. При этом 29 января помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков подтвердил, что встреча запланирована на февраль.