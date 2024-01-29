Ушаков: визит Путина в Турцию состоится в феврале

Визит президента России Владимира Путина в Турцию состоится в феврале, сообщил его помощник по международным делам Юрий Ушаков.

«Да, готовится визит», — сказал Ушаков журналистам, утвердительно ответив на вопрос о таком визите в феврале.

В декабре Путин заявил, что в скором времени планирует провести встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам российского президента, он находится в постоянном контакте с турецким коллегой по вопросу урегулирования палестино-израильского конфликта.

Источник РИА Новости отмечал, что украинская тема будет поднята во время встречи с Эрдоганом.