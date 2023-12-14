RT в Telegram
Подпишись

Путин заявил, что в скором времени планирует встретиться с Эрдоганом

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин заявил, что в скором времени планирует провести встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Путин заявил, что в скором времени планирует встретиться с Эрдоганом
  • globallookpress.com
  • © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

Об этом глава государства сказал в ходе пресс-конференции.

Как отметил Путин, он находится в постоянном контакте с турецким президентом по вопросу урегулирования палестино-израильского конфликта.

Российский лидер рассказал, что недавно планировал поехать в Турцию на встречу с Эрдоганом, но у его турецкого коллеги не получилось по графику.

«Мы договариваемся, может быть, в начале следующего года осуществить этот визит», — сказал он.

RT ведёт текстовую, а также видеотрансляцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить