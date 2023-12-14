Путин заявил, что в скором времени планирует встретиться с Эрдоганом
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- © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool
Об этом глава государства сказал в ходе пресс-конференции.
Как отметил Путин, он находится в постоянном контакте с турецким президентом по вопросу урегулирования палестино-израильского конфликта.
Российский лидер рассказал, что недавно планировал поехать в Турцию на встречу с Эрдоганом, но у его турецкого коллеги не получилось по графику.
«Мы договариваемся, может быть, в начале следующего года осуществить этот визит», — сказал он.
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