Путин заявил, что в скором времени планирует встретиться с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин заявил, что в скором времени планирует провести встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом глава государства сказал в ходе пресс-конференции.

Как отметил Путин, он находится в постоянном контакте с турецким президентом по вопросу урегулирования палестино-израильского конфликта.

Российский лидер рассказал, что недавно планировал поехать в Турцию на встречу с Эрдоганом, но у его турецкого коллеги не получилось по графику.

«Мы договариваемся, может быть, в начале следующего года осуществить этот визит», — сказал он.

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