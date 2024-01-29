РИА Новости: Путин и Эрдоган могут обсудить Украину и зерновую сделку

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров могут обсудить зерновую сделку и ситуацию на Украине.

«Безусловно, это будет украинская тематика. Вы знаете о посреднических усилиях господина президента в этом направлении... Есть также приостановившая работу «Черноморская зерновая инициатива», — сказал диписточник РИА Новости в Анкаре.

По словам собеседника агентства, Эрдоган уже заявлял о планах обсудить с Путиным условия возобновления зерновой сделки.

В декабре Путин заявил, что в скором времени планирует провести встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По словам российского президента, он находится в постоянном контакте с турецким коллегой по вопросу урегулирования палестино-израильского конфликта.