РИА Новости: Путин и Эрдоган могут обсудить Украину и зерновую сделку
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- © President Of Russia/Keystone Press Agency
«Безусловно, это будет украинская тематика. Вы знаете о посреднических усилиях господина президента в этом направлении... Есть также приостановившая работу «Черноморская зерновая инициатива», — сказал диписточник РИА Новости в Анкаре.
По словам собеседника агентства, Эрдоган уже заявлял о планах обсудить с Путиным условия возобновления зерновой сделки.
В декабре Путин заявил, что в скором времени планирует провести встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
По словам российского президента, он находится в постоянном контакте с турецким коллегой по вопросу урегулирования палестино-израильского конфликта.