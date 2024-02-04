МИД Турции: Путин и Эрдоган могут обсудить новый способ доставки зерна на рынки

Новый способ доставки зерна на мировые рынки через Чёрное море может стать одной из тем предстоящей встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан.

В интервью телеканалу A Haber Фидан подчеркнул, что тема зернового коридора обязательно поднимется в ходе встречи российского и турецкого лидеров. Он добавил, что переговоры по этому вопросу уже ведутся.

«Здесь речь идёт о том, что мы можем разработать новый способ транспортировки зерна на мировые рынки с помощью транспортной логистической линии в Чёрном море», — заявил Фидан.

Он добавил, что предыдущее зерновое соглашение функционировало в рамках определённого механизма. Однако теперь, по словам Фидана, стало ясно, что возможен и другой механизм.

Также в ходе интервью Фидан сообщил, что Анкара во время визита Путина намерена обсудить ситуацию в Сирии и обстановку в Газе.