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Sabah: Турция готова стать гарантом мира в Палестине с помощью военного присутствия

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В Турции заявили о готовности стать гарантом мира в Палестине за счёт «политического и военного присутствия». Об этом сообщила газета Sabah со ссылкой на источники.
Sabah: Турция готова стать гарантом мира в Палестине с помощью военного присутствия
  • AP
  • © Tsafrir Abayov

«Турция также отмечает, что готова стать одним из гарантов мира на палестинской стороне своим гуманитарным, политическим и военным присутствием», — приводит ТАСС заявление.

Ранее российский президент Владимир Путин рассказал о необходимости решения вопроса создания палестинского государства.

Кроме того, член политбюро палестинского движения ХАМАС Бассем Наим подчеркнул, что любое соглашение об обмене пленными с Израилем должно включать полное прекращение огня.

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