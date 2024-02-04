Sabah: Турция готова стать гарантом мира в Палестине с помощью военного присутствия
- AP
- © Tsafrir Abayov
«Турция также отмечает, что готова стать одним из гарантов мира на палестинской стороне своим гуманитарным, политическим и военным присутствием», — приводит ТАСС заявление.
Ранее российский президент Владимир Путин рассказал о необходимости решения вопроса создания палестинского государства.
Кроме того, член политбюро палестинского движения ХАМАС Бассем Наим подчеркнул, что любое соглашение об обмене пленными с Израилем должно включать полное прекращение огня.