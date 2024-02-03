В Германии обвинённый СМИ в шпионаже на Россию помощник депутата покинул пост

Парламентарий Евгений Шмидт заявил, что помощник депутата парламента Германии от партии «Альтернатива для Германии» Владимир Сергиенко покинул свой пост после обвинения СМИ в шпионаже в пользу России.

Об этом он написал в своих социальных сетях.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, в которой утверждалось, что Сергиенко работает на Федеральную службу безопасности России. Сам помощник депутата отвергал обвинения в свой адрес.

«Владимир Сергиенко вчера проинформировал меня, что прекращает на меня работать. Развёрнутая против него кампания в СМИ делает невозможным продолжение его работы», — говорится в сообщении Шмидта.

Он добавил, что полностью уважает решение Сергиенко и понимает его.

В сентябре 2023 года прокуратура Германии выдвинула обвинения в госизмене в результате якобы шпионажа в пользу России в адрес Федеральной разведывательной службы BND Карстена Л. и его посредника Артура Е.