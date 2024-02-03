Tasnim: сухопутные силы КСИР провели учения на северо-востоке Ирана
- AP
Об этом информирует Tasnim.
«Учения по обороне и безопасности «Раджбиюн» прошли на северо-востоке страны на базе Сухопутных войск КСИР Самин аль-Аима», — передаёт сообщение РИА Новости.
Уточняется, что во время учений подразделения КСИР проработали сценарии военных действий с рядом оперативных тактик.
Ранее командующий силами КСИР генерал Хоссейн Салами заявил, что Тегеран не оставит без ответа ни одну угрозу, исходящую от Запада, в особенности от Вашингтона.
2 февраля советник иранского КСИР погиб при атаке Израиля на объекты в пригороде Дамаска.