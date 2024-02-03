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Tasnim: сухопутные силы КСИР провели учения на северо-востоке Ирана

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Сухопутные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана провели учения на военной базе Самин аль-Аима в провинции Хорасан-Резави.
Tasnim: сухопутные силы КСИР провели учения на северо-востоке Ирана
  • AP

Об этом информирует Tasnim.

«Учения по обороне и безопасности «Раджбиюн» прошли на северо-востоке страны на базе Сухопутных войск КСИР Самин аль-Аима», — передаёт сообщение РИА Новости.

Уточняется, что во время учений подразделения КСИР проработали сценарии военных действий с рядом оперативных тактик.

Ранее командующий силами КСИР генерал Хоссейн Салами заявил, что Тегеран не оставит без ответа ни одну угрозу, исходящую от Запада, в особенности от Вашингтона.

2 февраля советник иранского КСИР погиб при атаке Израиля на объекты в пригороде Дамаска.

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