Tasnim: сухопутные силы КСИР провели учения на северо-востоке Ирана

Сухопутные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана провели учения на военной базе Самин аль-Аима в провинции Хорасан-Резави.

Об этом информирует Tasnim.

«Учения по обороне и безопасности «Раджбиюн» прошли на северо-востоке страны на базе Сухопутных войск КСИР Самин аль-Аима», — передаёт сообщение РИА Новости.

Уточняется, что во время учений подразделения КСИР проработали сценарии военных действий с рядом оперативных тактик.

Ранее командующий силами КСИР генерал Хоссейн Салами заявил, что Тегеран не оставит без ответа ни одну угрозу, исходящую от Запада, в особенности от Вашингтона.

2 февраля советник иранского КСИР погиб при атаке Израиля на объекты в пригороде Дамаска.