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SNN: советник КСИР погиб при атаке Израиля на объекты в пригороде Дамаска

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Советник иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) погиб при атаке Израиля на объекты в пригороде Дамаска.
SNN: советник КСИР погиб при атаке Израиля на объекты в пригороде Дамаска
  • РИА Новости

Об этом сообщил телеканал Student News Network (SNN).

Ранее в Минобороны Сирии заявили, что израильские войска нанесли удар по объектам к югу от сирийской столицы Дамаска.

В свою очередь, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Соединённые Штаты уже в эти выходные могут начать наносить ответные удары по целям на территории Ирака и Сирии в ответ на атаку на американских военных на Ближнем Востоке.

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