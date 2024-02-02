WSJ: США могут начать удары по целям в Ираке и Сирии уже на текущей неделе

Соединённые Штаты уже в эти выходные могут начать наносить ответные удары по целям на территории Ирака и Сирии в ответ на атаку на американских военных на Ближнем Востоке.

Об этом информирует газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Ответные действия, как ожидается, начнутся уже в эти выходные», — говорится в публикации.

По словам источников издания, ответные меры США будут включать в себя несколько этапов.

Ожидается, что меры будут включать в себя как военные действия, так и другие шаги, призванные продемонстрировать, что Вашингтон не стремится к эскалации в регионе.

Ранее телеканал CBS сообщил, что власти США одобрили планы по серии ударов по целям в Ираке и Сирии в ответ на гибель американских военнослужащих в Иордании.

По информации телеканала, удары планируется наносить «в течение нескольких дней», а их целями станут «объекты и военнослужащие Ирана» на территории двух арабских стран.