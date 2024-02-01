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В США одобрили планы по серии ударов по целям в Ираке и Сирии

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В США одобрили планы по серии ударов по целям в Ираке и Сирии в ответ на гибель американских военнослужащих. Об этом сообщает CBS со ссылкой на правительственные источники.
В США одобрили планы по серии ударов по целям в Ираке и Сирии
  • Gettyimages.ru
  • © Michael Sugrue

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление телеканала, удары планируется наносить «в течение нескольких дней», и их целями станут «объекты и военнослужащие Ирана» на территории двух арабских стран.

Определяющим фактором с точки зрения времени совершения атак, по словам источников, станут погодные условия. 

В результате атаки 28 января погибли трое американских военных, ещё 40 человек признаны пострадавшими. Президент США Джо Байден заявил, что ответственность за нападение несут проиранские группировки боевиков в Сирии и Ираке. Иран, со своей стороны, заявил, что не имеет отношения к удару.

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