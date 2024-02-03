МИД Ирака вручил ноту протеста поверенному в делах США из-за атак
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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МИД Ирака.
Отмечается, что глава американского департамента министерства Дияри Ахмед Маджид передал Беркеру официальный меморандум протеста, в котором содержалось осуждение Ираком агрессии США, направленной против иракских сил безопасности и гражданских объектов.
Кроме того, Багдад подтвердил отказ позволить использовать свою территорию как арену для сведения счётов между воюющими государствами.
Ранее премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани объявил в стране всеобщий траур по жертвам авиаударов США на западе Ирака.
Заместитель российского постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за ударов Соединённых Штатов по Ираку и Сирии.