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МИД Ирака вручил ноту протеста поверенному в делах США из-за атак

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МИД Ирака вызвал временного поверенного в делах посольства Соединённых Штатов в Багдаде Дэвида Беркера и вручил ему ноту протеста после ударов США по западу Ирака, в результате которых погибли 16 человек.
МИД Ирака вручил ноту протеста поверенному в делах США из-за атак
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МИД Ирака.

Отмечается, что глава американского департамента министерства Дияри Ахмед Маджид передал Беркеру официальный меморандум протеста, в котором содержалось осуждение Ираком агрессии США, направленной против иракских сил безопасности и гражданских объектов.

Кроме того, Багдад подтвердил отказ позволить использовать свою территорию как арену для сведения счётов между воюющими государствами.

Ранее премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани объявил в стране всеобщий траур по жертвам авиаударов США на западе Ирака.

Заместитель российского постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за ударов Соединённых Штатов по Ираку и Сирии.

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