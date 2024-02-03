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Reuters: КНДР поставила в КНР накладные ресницы и парики на $167 млн в 2023 году

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В прошлом году КНДР экспортировала в Китай более 1,5 тыс. т накладных ресниц, париков и бород на сумму в размере около $167 млн, пишет агентство Reuters со ссылкой на представителей индустрии красоты, а также данные таможни обеих стран.
Reuters: КНДР поставила в КНР накладные ресницы и парики на $167 млн в 2023 году
  • Gettyimages.ru

По данным агентства, в прошлом году КНДР возобновила торговлю накладными ресницами через территорию Китая.

«Всего в 2023 году Северная Корея экспортировала в Китай 1,68 тыс. т накладных ресниц, бород и париков на сумму около $167 млн», — говорится в публикации.

Уточняется, что накладные ресницы и парики составили около 60% экспорта КНДР.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что движение к более справедливому экономическому порядку остановить уже невозможно

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