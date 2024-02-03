Reuters: КНДР поставила в КНР накладные ресницы и парики на $167 млн в 2023 году
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По данным агентства, в прошлом году КНДР возобновила торговлю накладными ресницами через территорию Китая.
«Всего в 2023 году Северная Корея экспортировала в Китай 1,68 тыс. т накладных ресниц, бород и париков на сумму около $167 млн», — говорится в публикации.
Уточняется, что накладные ресницы и парики составили около 60% экспорта КНДР.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что движение к более справедливому экономическому порядку остановить уже невозможно.