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Посол России: заявления МИД Южной Кореи об СВО на Украине неприемлемы

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Заявления Министерства иностранных дел Республики Корея о проводимой Россией специальной военной операции на Украине, растиражированные южнокорейскими СМИ, неприемлемы. Об этом заявил посол России в Сеуле Георгий Зиновьев.
Посол России: заявления МИД Южной Кореи об СВО на Украине неприемлемы
  • РИА Новости

Согласно опубликованному в Telegram-канале посольства сообщению, Зиновьев на встрече в МИД Южной Кореи подчеркнул неприемлемый характер таких заявлений, а также донёс до южнокорейской стороны российские оценки складывающейся на Корейском полуострове напряжённой ситуации.

В конце января в Министерстве иностранных дел России заявили о нагнетании напряжённости на Корейском полуострове, вызванном действиями США и их союзников.

В субботу, 3 февраля, стало известно, что МИД Южной Кореи пригласил посла России из-за недовольства заявлениями Москвы.

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