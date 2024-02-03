МИД Южной Кореи пригласил посла России из-за недовольства заявлениями Москвы

Замминистра иностранных дел Южной Кореи Чон Бён Вон пригласил посла России Георгия Зиновьева, чтобы выразить ему протест в связи комментариями МИД России относительно ситуации на Корейском полуострове.

Замминистра заявил российскому дипломату, что Россия «проигнорировала правду и безоговорочно защитила Северную Корею». В Сеуле выразили опасение, что заявления Москвы могут ухудшить корейско-российские отношения.

31 января в Министерстве иностранных дел России заявили о нагнетании напряжённости на Корейском полуострове из-за действий Соединённых Штатов и их союзников.

Там, в частности, отметили, что высказывания президента Республики Корея Юн Сок Ёля, назвавшего КНДР якобы «единственной в мире страной», законодательно закрепившей возможность нанесения «превентивного ядерного удара», являются откровенно тенденциозными. Москва напомнила, что именно США единственные в истории реально применили ядерное оружие.