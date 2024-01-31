МИД России заявил о нагнетании напряженности на Корейском полуострове из-за США

В Министерстве иностранных дел России заявил о нагнетании напряженности на Корейском полуострове из-за действий Соединённых Штатов и их союзников.

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«В последнее время наблюдается резкое нагнетание напряженности на Корейском полуострове, которое представляет угрозу безопасности и стабильности всей Северо-Восточной Азии. Источник нынешнего обострения ситуации — провокационные шаги США и их союзников», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что действия США направлены на эскалацию военной активности в регионе, включая втягивание инфраструктуры НАТО, повышение уровня военных приготовлений, наращивание манёвров и учений в непосредственной близости от границ КНДР, в том числе с ядерным компонентом.

Ранее СМИ писали, что власти США не исключают вооружённого конфликта между Пхеньяном и Сеулом.