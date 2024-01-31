RT в Telegram
Подпишись

МИД России заявил о нагнетании напряженности на Корейском полуострове из-за США

Короткая ссылка
В Министерстве иностранных дел России заявил о нагнетании напряженности на Корейском полуострове из-за действий Соединённых Штатов и их союзников.
МИД России заявил о нагнетании напряженности на Корейском полуострове из-за США
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«В последнее время наблюдается резкое нагнетание напряженности на Корейском полуострове, которое представляет угрозу безопасности и стабильности всей Северо-Восточной Азии. Источник нынешнего обострения ситуации — провокационные шаги США и их союзников», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что действия США направлены на эскалацию военной активности в регионе, включая втягивание инфраструктуры НАТО, повышение уровня военных приготовлений, наращивание манёвров и учений в непосредственной близости от границ КНДР, в том числе с ядерным компонентом.

Ранее СМИ писали, что власти США не исключают вооружённого конфликта между Пхеньяном и Сеулом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить