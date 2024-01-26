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NYT: власти США не исключают вооружённого конфликта между Пхеньяном и Сеулом

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КНДР в ближайшие месяцы могут начать военные действия против Южной Кореи, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации.
NYT: власти США не исключают вооружённого конфликта между Пхеньяном и Сеулом
  • Gettyimages.ru
  • © Jeon Heon-Kyun - Pool

По словам собеседников издания, недавние заявления лидера КНДР Ким Чен Ына выглядят более агрессивными, чем ранее, поэтому Вашингтон призывает относиться к ним серьёзно.

При этом в Белом доме отметили, что США не думают, что на Корейском полуострове начнётся полномасштабная война, однако допускают, что КНДР может нанести удары так, чтобы избежать немедленной эскалации.

Ранее в Пхеньяне снесли памятник «Арка Воссоединения», который символизировал примирение с Южной Кореей.

Ким Чен Ын назвал Южную Корею самым враждебным для КНДР государством.

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