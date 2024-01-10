Ким Чен Ын назвал Южную Корею самым враждебным для КНДР государством

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что в настоящий момент Южная Корея является главным противником и самым враждебным для Северной Кореи государством. Об этом информирует Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

По данным ЦТАК, Ким Чен Ын сделал такое заявление во время инспектирования работы военных заводов, чтобы вдохновить рабочих на выполнение производственных целей в 2024 году.

Он добавил, что Пхеньян держит курс на развитие военной промышленности и дальнейшего усовершенствования страны в этой области с целью «готовности к войне».

«Товарищ Ким Чен Ын отметил, что теперь наступил исторический момент, когда нужно охарактеризовать Республику Корея... как самое враждебное для КНДР государство», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что больше не считает возможным объединение с Республикой Корея.