Ким Чен Ын назвал Южную Корею самым враждебным для КНДР государством
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По данным ЦТАК, Ким Чен Ын сделал такое заявление во время инспектирования работы военных заводов, чтобы вдохновить рабочих на выполнение производственных целей в 2024 году.
Он добавил, что Пхеньян держит курс на развитие военной промышленности и дальнейшего усовершенствования страны в этой области с целью «готовности к войне».
«Товарищ Ким Чен Ын отметил, что теперь наступил исторический момент, когда нужно охарактеризовать Республику Корея... как самое враждебное для КНДР государство», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее Ким Чен Ын заявил, что больше не считает возможным объединение с Республикой Корея.