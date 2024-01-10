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Ким Чен Ын назвал Южную Корею самым враждебным для КНДР государством

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Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что в настоящий момент Южная Корея является главным противником и самым враждебным для Северной Кореи государством. Об этом информирует Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Ким Чен Ын назвал Южную Корею самым враждебным для КНДР государством
  • Gettyimages.ru

По данным ЦТАК, Ким Чен Ын сделал такое заявление во время инспектирования работы военных заводов, чтобы вдохновить рабочих на выполнение производственных целей в 2024 году.

Он добавил, что Пхеньян держит курс на развитие военной промышленности и дальнейшего усовершенствования страны в этой области с целью «готовности к войне».

«Товарищ Ким Чен Ын отметил, что теперь наступил исторический момент, когда нужно охарактеризовать Республику Корея... как самое враждебное для КНДР государство», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что больше не считает возможным объединение с Республикой Корея.

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